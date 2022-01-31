На Дніпропетровщині розкопали останки трьох загиблих у Другій світовій війні

29 січня у селищі Новоподільському Софіївського району, що на Дніпропетровщині, розкопали останки трьох бійців, які загинули під час Другої світової війни. Про це Суспільному розповів заступник громадської організації "Пам'ять нащадків" Володимир Струцький.

Знахідка трапилась під час археологічного рейду, який проводили учасники громадської ініціативи "Пам'ять нащадків". Пошуковці досліджували лінію наступу четвертої гвардійської стрілкової дивізії червоної армії під час Нікопольсько - Криворізької операції у лютому 1944 року.

"Задачею цієї дивізії було звільнити Апостолове. Їм це вдалося, але з величезними втратами, як з боку красної армії, так і з боку німців. У цьому місці загинули багато солдат, то ж це лише початок пошукових робіт", - розповів Володимир Струцький.

Дослідники ідентифікують останки загиблих бійців за допомогою клаптиків камуфляжу, гудзиків, взуття та інших атрибутів, які вони знаходять у похованнях. У своїх пошуках археологи також спираються на архівні дані та реконструкцію подій. Але, за словами Володимира Струцького, не завжди вдається визначити, кому належать останки.

"На жаль, цього разу при бійцях не було жодних розпізнавальних знаків, лише по фрагментах екіпірування, що збереглися, вдалося встановити що це були бійці червоної армії", - пояснив Володимир Струцький.

Останки солдатів поховають в одній з братських могил області.

Що відомо

- Члени криворізької громадської організації "Пам'ять нащадків" займаються пошуком останків воїнів, загиблих у Другій світовій війні. В організації 23 учасники, від 19 до 66 років.

- За півтора роки існування організації знайдено останки 35-х загиблих у Другій світовій війні.

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