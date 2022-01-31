До дев'яти років позбавлення волі засудили жителя Рівненщини за участь у терористичній організації "Донецької народної республіки". Вирок йому винесли 31 січня у Рівненському міському суді, інформує журналістка Суспільного. У прокуратурі вважають, що чоловік воював проти Збройних сил України, збирав дані про розміщення українських військ та вербував бойовиків.

Клесівчанин отримав дев'ять років позбавлення волі за участь у терористичному угрупуванні на сході України. Чоловік наразі перебуває на тимчасово окупованій території та переховується від суду, тож його оголосили у розшук, а судовий розгляд відбувся без його участі.

Зі слів прокурора Володимира Пилипіва, 37-річний житель селища Клесів Сарненського району Ігор Козійчук вступив до лав терористичної організації псевдореспубліки у 2014 році. Також він командував розвідгрупою бойовиків і воював проти Збройних сил України. Зокрема, у 2015 році брав участь у боях за Дебальцево, збирав дані для спецслужб Російської Федерації щодо розміщення українських військ. Крім того, займався підбором кадрів для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання «Оплот».

Суд обрав Ігорю Козійчуку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна.

"Козійчук за місцем проживання характеризується негативно. Проживав в смт Клесів від народження, позбавлявся батьківських прав. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. На диспансерному обліку психіатра і нарколога не перебуває. Згідно з відомостями Сарненського районного військового комісаріату, Козійчук у 2003 році призовною комісією був визнаний непридатним у мирний час. Початок строку відбування покарання Козійчуку Ігорю Миколайовичу у вигляді позбавлення волі обчислювати з дати його затримання", – повідомив суддя Рівненського міського суду Сергій Наумов.

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