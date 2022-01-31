На Харківщині хочуть ліквідувати низку медзакладів — приєднають до інших

У Харківській області підготували проєкти оптимізації закладів охорони здоров'я регіону.

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 31 січня повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

За його словами, оптимізація дозволить зекономити близько 14 млн гривень у другому півріччі 2022 року.

Пропонується оптимізувати шляхом приєднання:

Обласний центр планування сім'ї та репродукції людини — до Харківського міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру рідкісних (орфанних) захворювань;

Обласний туберкульозний санаторій "Володимирський" та обласний туберкульозний санаторій "Шарівка" — до Обласного туберкульозного санаторію "Занки";

Обласний дитячий туберкульозний санаторій №1 — до Обласного дитячого туберкульозного клінічного санаторію;

Обласний дитячий психоневрологічний санаторій №1, Обласний дитячий психоневрологічний санаторій №2 та Обласний дитячий ортопедо-травматологічний санаторій "Лісний" — до Обласного дитячого багатопрофільного санаторію;

Обласний шкірно-венерологічний диспансер №3 та Обласний шкірно-венерологічний диспансер №4 — до Обласного шкірно-венерологічного диспансеру №2.

За словами Хаустова, питання оптимізації закладів винесуть на сесію обласної ради. Чи потягне це скорочення медперсоналу, на нараді не обговорювали. Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко сказала, що робочу групу з питань оптимізації закладів створять 1 лютого.

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