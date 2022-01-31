У Луганській області українські вогнеметники пройшли курс тактичної та вогневої підготовки в районі проведення ООС. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Навчання проводилися на одному із полігонів Луганщини. Воїни відпрацювали тактичні прийоми, вибір вогневих позицій, стрільбу по бойовій техніці ворога та відхід під прикриттям вогню стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.

На Луганщині військові провели навчальні стрільби, фото: штаб ЗСУ В зоні ООС військові провели навчальні стрільби, фото: штаб ЗСУ

"Ми відпрацьовували вправу стрільби з коліна. Ціль вразила з першого пострілу, тому дуже задоволена. Хочеться більше практикуватися і надалі зростати у професійному плані", — розповіла військова Світлана.

На Луганщині військові провели навчальні стрільби, фото: штаб ЗСУ Навчальні стрільби, фото: штаб ЗСУ

У відомстві додали, що наразі військові з інструкторами опановують різне вітчизняне та іноземне озброєння.

На Луганщині військові провели навчальні стрільби, фото: штаб ЗСУ Військові провели навчальні стрільби на Луганщині, фото: штаб ЗСУ

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