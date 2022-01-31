Командира диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів заочно засудили до дев'яти років позбавлення волі та оголосили у розшук.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Контррозвідка СБУ встановила, що житель Рівненщини у квітні 2014 року вступив до лав терористів так званої "ДНР". Пройшов військовий вишкіл та брав участь у бойових діях проти українських військових під Дебальцевим у 2015 році.

"Зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів ЗСУ на сході нашої держави. Інформацію щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ він передавав через "кураторів" представникам спецслужб РФ", - повідомляють у пресслужбі.

Також чоловік займався підбором кадрів для розвідувально-диверсійних груп терористичного угрупування "Оплот".

Засуджений наразі перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Рівненський міський суд визнав його винним за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та призначив покарання у вигляді дев'яти років за ґратами.

Що відомо

Служба безпеки повідомила, що викрила у Києві чоловіка, завербованого бойовиками так званої "ДНР", який збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України.

Так званий "заступник міністра інформації ДНР" Володимир Пряхін, якого затримала СБУ у Києві у лютому 2021 року, 12 січня не з'явився на судове засідання. За інформацією його адвокатки Світлани Новицької, він поїхав на тимчасово окуповану територію.

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