У Хмельницькому в результаті ДТП утворився затор

У Хмельницькому сталася ДТП по вулиці Кам'янецькій поблизу зупинки "Філармонія". Наразі тролейбуси, які їдуть з центра міста стоять у заторах. Рух по вулиці ускладнений.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка знаходиться на місці інциденту.
Фото: Суспільне Поділля
За її словами, у ДТП зіткнулися дві автівки. Одна із них зіштовхнулася з електроопорою.
Фото: Суспільне Поділля
Наразі на місці автопригоди не має ні поліції, ні працівників швидкої допомоги.
Станом на 13 годину автомобілі були евакуйовані з місця ДТП.
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