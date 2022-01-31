У Хмельницькому в результаті ДТП утворився затор

У Хмельницькому сталася ДТП по вулиці Кам'янецькій поблизу зупинки "Філармонія". Наразі тролейбуси, які їдуть з центра міста стоять у заторах. Рух по вулиці ускладнений.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка знаходиться на місці інциденту.

Фото: Суспільне Поділля У Хмельницькому сталася ДТП по вулиці Кам'янецькій поблизу зупинки "Філармонія"

За її словами, у ДТП зіткнулися дві автівки. Одна із них зіштовхнулася з електроопорою.

Фото: Суспільне Поділля У ДТП зіткнулися дві автівки

Наразі на місці автопригоди не має ні поліції, ні працівників швидкої допомоги.

Станом на 13 годину автомобілі були евакуйовані з місця ДТП.

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