Автопригода сталася близько 16:00 години 30 січня на трасі Київ-Вишгород-Десна-Чернігів поблизу села Виповзів. "Ford scorpio" зіткнувся з автомобілем "Skoda fabia", що рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок аварії травмувалися п'ятеро людей.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

За її словами, травмувалися обидва водії та троє пасажирів, мешканці Чернігівської та Київської областей, а також Києва. Всіх п'ятьох з місця ДТП шпиталізували до Козелецької центральної районної лікарні.

ФОТО: Управління ДСНС України в Чернігівській області У лобовому зіткненні двох авто на Чернігівщині травмувалися п'ятеро людей

Поліція з’ясовує обставини автопригоди в рамках провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Такі дії караються штрафом, виправними роботами, арештом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

За словами директора Козелецької центральної районної лікарні В’ячеслава Приліпка, до якого Суспільне звернулося за коментарем, всі травмовані наразі перебувають у травматологічному відділенні.

"Всі в стані середньої важкості. Стан задовільний. Травми: переломи, струс мозку".

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