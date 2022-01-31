У Чернігові в ніч на 30 січня на вулиці Ремісничій сталася ДТП: автомобіль «Renault Мegane» збив пішохода. 63-річний чоловік загинув на місці, за кермом авто перебував 26-річний співробітник патрульної поліції.

Про це Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

За попередньою інформацією, пішохід рухався поза межами пішохідного переходу, та водій його не помітив.

"Наразі поліцейський відсторонений від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування. Інформація передана до ДБР та прокуратури", — розповів Копистко.

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