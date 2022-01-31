На Кіпрі відсторонили 12 священиків, які відмовилися вакцинуватися

Голова православної церкви Кіпру архієпископ Хризостомос II відсторонить 12 священик зі своєї єпархії через їхню відмову вакцинуватися проти коронавірусу.

Архієпископ також заявив, що зазначені священнослужителі відмовляли парафіян робити щеплення, передає АР.

Він назвав таку поведінку "нечуваною" та попередив, що відсторонення від служби може бути продовжено до шести місяців або призвести до дискредитації священиків.

Сам архієпископ активно підтримує вакцинацію вірян. Окрім того, кіпрський синод також видав заклик на користь вакцинації.

Що відомо

З 1 березня Кіпр змінює епідемічну класифікацію країн. Буде три категорії — "зелена","червона" і "сіра". Від "помаранчевої" Кіпр відмовиться.

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