Швеція, Таїланд і Кіпр змінюють правила в'їзду. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Уряд Швеції скасував вимогу надання негативного результату тесту на COVID-19 незалежно від статусу вакцинації. Зміни вступають в дію з 21 січня.

З 1 лютого Таїланд відновлює програму TEST & GO, що спрощує умови в'їзду. Повністю вакциновані туристи повинні здати тест на COVID-19 після прибуття до країни та додатково через п'ять днів перебування. Самоізоляція не вимагається.

З 1 березня Кіпр змінює епідемічну класифікацію країн. Буде три категорії — "зелена","червона" і "сіра". Від "помаранчевої" Кіпр відмовиться.

За даними прикордонників, з 1 березня на Кіпрі дятимуть такі правила:

Вакциновані/перехворілі звільняються від надання ПЛР-тестів, дотримання карантину та отримання спеціальних дозволів на в'їзд. Нещеплені громадяни із "зеленого" списку країн зможуть прибути до Кіпру з ПЛР-тестом, зробленим не раніше ніж за 72 години, або експрес-тестом, зробленим не раніше ніж за 24 години. Туристи із "червоного" списку зможуть в'їжджати без щеплення на тих самих умовах, але після прибуття їм необхідно зробити додатковий ПЛР-тест за власні кошти.

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