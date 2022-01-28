На Чернігівщині вкрали ще вісім дорожніх знаків

Вісім дорожніх знаків невідомі зрізали разом зі стійками на трасі Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, між селами Козероги та Слабин. Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг в області Аліна Левочко.

"Вага однієї стійки близько 10 кг, метал гарної якості, оцинкований. Тому, мабуть, такий "попит". За цим фактом САД теж звертатиметься до поліції", — пояснює Аліна Левочко.

Розмір збитків ще встановлюють.

Минулого року, розповідає Левочко, вздовж цієї траси, а це 86 кілометрів, встановили біля 80 дорожніх знаків. Восени 2021 вкрали десять, а в січні 2022 року — вісім.

"Загалом же протягом минулого року на автошляхах Чернігівщини вкрали 119 дорожніх знаків (збитки склали 178 тисяч 525 гривень), а в 2020 — 348".

Нагадаємо, що це вже другий випадок крадіжки знаків у січні 2022 року. 13 знаків, які зрізали також разом зі стійками, зафіксували працівники Служби автомобільних доріг на трасі Ніжин-Прилуки.

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