Наслідки снігопаду на Волині: яка ситуація на дорогах області

Проїзд волинськими автошляхами після снігопаду – вільний. Зночі 31 січня дороги державного значення чистили 55 спецмашин, — розповіла Суспільному речниця Служби автомобільних доріг Волині Оксана Михальчук.

Найбільше машин, зі слів речниці, працювало на автодорозі М-22 Устилуг-Луцьк-Рівне, М-07 Київі-Ковель-Ягодин та Р-14 Луцьк-Маневичі-Дольськ.

"Проїзд забезпечений, перебоїв в русі транспорту не було", — каже Оксана Михальчук.

31 січня на дорогах Волині ще тривають роботи з розчищення "снігової каші" та їх обробки протиожеледними матеріалами. В службі автомобільних доріг зазначили, що вдень теж очікують на мокрий сніг та хуртовину.

За даними українського гідрометеорологічного центру, 31 січня на Волині оголошений перший рівень небезпечності, через пориви вітру 15-20 м/с, місцями до 25 м/с. На дорогах ожеледиця.

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