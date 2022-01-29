Синоптики попереджають волинян про снігопади: рівень небезпеки — жовтий

30 січня на Волині очікується погіршення погодних умов. Про небезпечні стихійні метеорологічні явища повідомляють у Волинському центрі з гідрометеорології.

Оголошений І, жовтий рівень небезпечності.

Синоптики прогнозують опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Вночі та ранком значні опади, сніг та мокрий сніг. Місцями хуртовина, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер західний 15-20 м/с вдень, місцями сильні пориви 25 м/с.

На дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5⁰ морозу, вдень від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла.

Погіршення погодних умов в області 30 січня спричинене переміщенням активних атмосферних фронтів з північного заходу на Волинь.

Що відомо