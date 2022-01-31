Сильний вітер повністю знеструмив на Волині 14 населених пунктів

Станом на ранок 31 січня внаслідок негоди без електропостачання лишилися 14 населених пунктів, — розповіла Суспільному інженерка пресцентру "Волиньобленерго" Інна Ройко.

Ще п'ять сіл – частково без світла.

Зі слів інженерки пресцентру, знеструмлені дві лінії електропередач 10 кВ повністю та вісім – частково. Наразі без світла є села у колишніх Ратнівському, Ківерцівському, Любомльському, Горохівському районах, а також у Луцькому та Ковельському.

"Наслідки поривів штормового вітру ліквідовують 13 бригад у складі 52 працівників ПрАТ "Волиньобленерго", задіяли 16 одиниць техніки", — каже Інна Ройко.

Що відомо

Напередодні, 30 січня синоптики попереджали про погіршення погодних умов на Волині. Був оголошений І, жовтий рівень небезпечності.