На Хмельниччині поліція затримала браконьєрів з Рівненської області

На Хмельниччині поліцейські спільно з лісничими виявили браконьєрів з сусідньої області, які полювали у заповіднику. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Порушників виявили під час вечірнього патрулювання на території Плужненського лісництва, що належить до природозаповідного фонду. Ними виявились двоє 34-річних мешканців Острозького району Рівненської області. Чоловіки приїхали на автомобілі "Хюндай Туксон" з номерними знаками тимчасової реєстрації. Під час перевірки у них вилучили мисливський карабін з приладом нічного бачення, належним чином не зареєстрований.

На порушників поліцейські склали три адмінпротоколи: за ч. 6 ст. 121 КУпАП (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку), за ст. 122-2 КУпАП (Невиконання вимог про зупинку) та за ст. 191 КУпАП (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів).

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 КК України (Незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду за попередньою змовою групою осіб). Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії.

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