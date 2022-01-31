Комунальний кінотеатр "Чернівці" отримає 125 тисяч гривень з міського бюджету. Так відшкодують гроші, які кінотеатр витратив на ремонт даху.

За це рішення проголосували на сесії міськради, передає кореспондентка Суспільного.

За словами начальниці управління культури Юлії Сафтенко, директор кінотеатру вклав у ремонт гроші, які мали витратити на зарплати працівникам. Відтак їх потрібно повернути кінотеатру.

14 січня вітер зірвав частину покрівлі кінотеатру. У коментарі Суспільному заступник керівника закладу Роман Юзвак сказав, площа пошкодженого даху становила приблизно 65 квадратних метрів.

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