Тернополянки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті України з боксу

Дві золоті медалі здобули тернополянки Каріна Вовк та Олеся Крисюк на чемпіонаті України з боксу в Тернополі. Про це Суспільному повідомив Руслан Фірман.

За його словами, представників з усіх областей України з 23 до 30 січня виборювали у Тернополі нагороди чемпіонату України з боксу серед чоловіків і жінок (U-22). Перемога у цих змаганнях мала означати для їх учасників здобуття путівки на чемпіонат Європи, який незабаром відбудеться у Хорватії.

Таке право вибороли тернополянки Каріна Вовк та Олеся Крисюк, які у своїх вагових категоріях посіли перші місця і стали чемпіонками України з боксу серед жінок. Спортсменки – представниці Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, обласного ФСТ "Динамо", займаються у спортивному комплексі "Текстильник".

"Ми це зробили. Так, було зовсім нелегко, бо дорога до перемоги потребує надзвичайно багато старань. Знову ж таки, ця перемога – велика відповідальність за покладені на мене надії. Дякую усім, хто долучився до цієї справи, а саме: моїм батькам та сестричці, бо їхня безмежна любов і щоденна молитва та віра в мене – це щось неймовірне, тренеру Руслану Фірману, бо він – це друге "я", команді професіоналів своєї справи, бо без їхньої підтримки, моє тіло не було б у такій формі", – каже Олеся Крисюк.

Каріна Вовк є вихованкою ОДЮСШ із літніх видів спорту, студенткою факультету фізвиховання ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, а Олеся Крисюк – студентка ЗУНУ.

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