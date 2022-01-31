Тернопільський спортсмен посів призові місця у Швеції

Представник тернопільського "Інваспорту" Тарас Радь – золотий і срібний призер Кубку світу з зимових видів спорту у Швеції. Про це Суспільному повідомив заслужений тренер України Віктор Федорчак.

За його словами, з 24 січня до 02 лютого 2022 року у шведському місті Естерсунд проходитиме Кубок світу з зимових видів спорту. В складі Національної паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору виступає тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ "Інваспорт", студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тарас Радь.

Наразі у здобутку нашого земляка вже дві медалі. У класі LW 10-12 (сидячі) у лижних перегонах (спринт) Тарас Радь виборов золоту нагороду, а у біатлоні (спринт) завоював "срібло".

У здобутку збірної команди України на цих змаганнях уже 7 медалей, серед яких 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзова нагороди. Завершиться турнір 1 лютого біатлоном.

Нагадаємо, що Кубок світу в Швеції є останнім стартом перед участю спортсменів у ХІІІ Зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні.

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