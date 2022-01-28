На Хмельниччині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва військових казарм. Наразі трьом учасникам схеми, які незаконно намагалися привласнити 5,9 мільйона гривень, повідомлено про підозру.

Про це інформують у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

У схемі спільно з директором підрядного підприємства працював головний бухгалтер та незалежний інженер технічного нагляду.

"Впродовж 2019-2020 років директор приватного підприємства, головний бухгалтер та незалежний інженер технічного нагляду свідомо вносилися неправдиві дані щодо об’ємів проведених робіт та вартості витрачених матеріалів. У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитки на 5,9 мільйона гривень", - повідомили у поліції.

Наразі, казарми так і залишаються у непридатному для проживання стані.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області Наразі, казарми так і залишаються у непридатному для проживання стані. Фото: Поліція

Директору підприємства-підрядника та спільникам повідомлено підозри за частиною 2, 3 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в складі організованої групи.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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