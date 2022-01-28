На Хмельниччині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва військових казарм. Наразі трьом учасникам схеми, які незаконно намагалися привласнити 5,9 мільйона гривень, повідомлено про підозру.
Про це інформують у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.
У схемі спільно з директором підрядного підприємства працював головний бухгалтер та незалежний інженер технічного нагляду.
"Впродовж 2019-2020 років директор приватного підприємства, головний бухгалтер та незалежний інженер технічного нагляду свідомо вносилися неправдиві дані щодо об’ємів проведених робіт та вартості витрачених матеріалів. У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитки на 5,9 мільйона гривень", - повідомили у поліції.
Наразі, казарми так і залишаються у непридатному для проживання стані.
Директору підприємства-підрядника та спільникам повідомлено підозри за частиною 2, 3 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в складі організованої групи.
Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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