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На Хмельниччині під час будівництва військових казарм привласнили 5,9 мільйона гривень
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На Хмельниччині під час будівництва військових казарм привласнили 5,9 мільйона гривень

Владислав Васильчук
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На Хмельниччині під час будівництва військових казарм привласнили 5,9 мільйона гривень Фото: ГУ НП у Хмельницькій області

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва військових казарм. Наразі трьом учасникам схеми, які незаконно намагалися привласнити 5,9 мільйона гривень, повідомлено про підозру.

Про це інформують у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

У схемі спільно з директором підрядного підприємства працював головний бухгалтер та незалежний інженер технічного нагляду.

"Впродовж 2019-2020 років директор приватного підприємства, головний бухгалтер та незалежний інженер технічного нагляду свідомо вносилися неправдиві дані  щодо об’ємів проведених робіт та вартості витрачених матеріалів. У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитки на 5,9 мільйона гривень", - повідомили у поліції.

Наразі, казарми так і залишаються у непридатному для проживання стані.

Наразі, казарми так і залишаються у непридатному для проживання стані. Фото: ПоліціяФото: ГУ НП у Хмельницькій області

Наразі, казарми так і залишаються у непридатному для проживання стані. Фото: Поліція

Директору підприємства-підрядника та спільникам повідомлено підозри за частиною 2, 3 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в складі організованої групи.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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