На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

30 січня в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 557 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 384.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 193 людей:
- Pfizer-BioNTech – 116 людей,
- CoronaVac – 56,
- Moderna – 21,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 276 людей:
- Pfizer-BioNTech – 180 людей,
- CoronaVac – 53,
- Moderna – 33,
- AstraZeneca – 10,
Бустерною дозою імунізували 88 людей вакциною Pfizer-BioNTech.
Станом на 29 січня в області першою дозою щепили 292 455 людей, що складає 33,10% населення області. Другою дозою імунізували 279 067 людей, додатковою – 81, бустерною – 5 325.
Що відомо
- Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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