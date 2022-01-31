У Хмельницькому чотири роки з полігону твердих побутових відходів здійснюється видобуток звалищного газу. За цей час комунальне підприємство міста отримало 6 мільйонів гривень переробляючи природний газ-метан, який виділяється зі сміття, в електроенергію.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

За його словами, на сміттєзвалищі пробурено 80 свердловин, з яких спеціальна установка викачує газ та переробляє його в електроенергію. Її комунальне підприємство "Спецкомунтранс" продає у мережу за "зеленим тарифом".

"За годину установка викачує 300 кубічних метрів метану, після переробки це близько 500 кВт електроенергії. Договором передбачено, що 13% від одержаних коштів отримує комунальне підприємство “Спецкомунтранс”. За час роботи установки згенеровано понад 9 500 000 кВт/год, а надходження коштів від ТОВ “Біогаз Енерджі” склало понад 6 мільйонів гривень, за минулий рік — 2 мільйони гривень.

Додає, отримані кошти підприємство спрямовує на потреби полігону твердих побутових відходів.

За 2016-2020 роки завдяки переробці метану — скоротили викиди CO2 на 405032 тонни, повідомив Микола Ваврищук.

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