У Хмельницькому чотири роки з полігону твердих побутових відходів здійснюється видобуток звалищного газу. За цей час комунальне підприємство міста отримало 6 мільйонів гривень переробляючи природний газ-метан, який виділяється зі сміття, в електроенергію.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.
За його словами, на сміттєзвалищі пробурено 80 свердловин, з яких спеціальна установка викачує газ та переробляє його в електроенергію. Її комунальне підприємство "Спецкомунтранс" продає у мережу за "зеленим тарифом".
"За годину установка викачує 300 кубічних метрів метану, після переробки це близько 500 кВт електроенергії. Договором передбачено, що 13% від одержаних коштів отримує комунальне підприємство “Спецкомунтранс”. За час роботи установки згенеровано понад 9 500 000 кВт/год, а надходження коштів від ТОВ “Біогаз Енерджі” склало понад 6 мільйонів гривень, за минулий рік — 2 мільйони гривень.
Додає, отримані кошти підприємство спрямовує на потреби полігону твердих побутових відходів.
За 2016-2020 роки завдяки переробці метану — скоротили викиди CO2 на 405032 тонни, повідомив Микола Ваврищук.
Що відомо
- Хмельницький отримає кредит у розмірі 28,5 мільйона євро під будівництво сміттєпереробного комплексу.
- Реалізація проєкту триватиме три роки, загальна вартість проєкту складає 36,5 мільйонів євро. Окрім кредитних коштів від Європейського банку у розмірі 28,5 мільйонів євро, місто отримає грантові кошти – 5 мільйонів євро, та співфінансування з міського бюджету у розмірі 3 мільйони євро.
- У Хмельницькому розпочався капітальний ремонт дороги від підприємства "Завод Строммашина" до дачного масиву Видрові доли. Ця дорога вестиме до майбутнього сміттєпереробного зводу.