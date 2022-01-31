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Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети
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Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети

Лариса Літвицька
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Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатомети Фото: ІА "АрміяInform"

Військовослужбовці 14 ОМБРОМБР - окрема механізована військова бригада імені князя Романа Великого пройшли курс підготовки з використання американських протибункерних гранатометів M141 SMAW-D. Про це повідомили на сторінці волинської бригади.

Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.

Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатометиФото: ІА "АрміяInform"

В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.

Бійці волинської бригади вчилися використовувати американські протибункерні гранатометиФото: ІА "АрміяInform"

З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.

Що відомо

  • 25 січня в Україну доставили понад 800 ручних одноразових гранатометів М141 BDM SMAW-D. Як розповів Суспільному військовий експерт Ігор Козій, боєголовки цих гранатометів здатні вражати ціль на відстані кілометра й пробивати бетонну стіну товщиною до 20 сантиметрів або 2-сантиметрову броню.
  • 28 січня в Україну прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
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