Військовослужбовці 14 ОМБР імені князя Романа Великого пройшли курс підготовки з використання американських протибункерних гранатометів M141 SMAW-D. Про це повідомили на сторінці волинської бригади.

Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.

Фото: ІА "АрміяInform"

В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.

Фото: ІА "АрміяInform"

З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.

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