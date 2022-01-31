Військовослужбовці 14 ОМБРОМБР - окрема механізована військова бригада імені князя Романа Великого пройшли курс підготовки з використання американських протибункерних гранатометів M141 SMAW-D. Про це повідомили на сторінці волинської бригади.
Цей вид озброєння Україна отримала в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Навчання військових проходило в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В бригаді зазначили, що волиняни – одні з перших освоїли гранатомети.
В рамках навчання військовослужбовці волинської бригади закінчили курс теоретичної підготовки та здійснила практичні стрільби зі SMAW-D.
З отриманими знаннями та вміннями бійці повернуться в 14 ОМБР вже в якості інструкторів і мають поділитися досвідом з іншими військовослужбовцями бригади.
Що відомо
- 25 січня в Україну доставили понад 800 ручних одноразових гранатометів М141 BDM SMAW-D. Як розповів Суспільному військовий експерт Ігор Козій, боєголовки цих гранатометів здатні вражати ціль на відстані кілометра й пробивати бетонну стіну товщиною до 20 сантиметрів або 2-сантиметрову броню.
- 28 січня в Україну прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.