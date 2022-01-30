На Дніпропетровщині прогнозують погіршення погоди на наступні три дні

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 31 січня попереджає про погіршення погодних умов: у Дніпрі та області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Про це йдеться в повідомленні на сайті обласного управління ДСНС.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

31 січня по області буде хмарно. Повсюдно - невеликий сніг. Вдень хуртовина. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі від 4°C морозу до 1°C тепла, вдень 0-5°C тепла.

У Дніпрі: вночі 1-3°C морозу, вдень 1-3°C тепла.

1 лютого: хмарно з проясненнями. Температура вночі 3-8°C морозу, вдень 0-5°C тепла.

2 лютого: хмарно. Вдень - сніг та мокрий сніг. Температура вночі 0-5°C морозу, 0-5°C тепла.

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