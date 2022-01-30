У селі Клішківці Чернівецької області рятувальники знайшли тіло місцевого жителя. Напередодні чоловік вийшов на рибалку та не повернувся додому.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник голови громади Анатолій Сапогівський.

За його словами, ввечері 29 січня в селі почали шукати чоловіка. Його друзі розповіли, що зранку він пішов на рибалку. Згодом біля ополонки знайшли його одяг, телефон, вудку та сокиру.

Вдень 30 січня знайшли тіло замерзлого чоловіка, він лежав у яру. Чоловік провалився під кригу, зміг вилізти з води, однак не дійшов додому і замерз.

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