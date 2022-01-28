На Херсонщині горів магазин. Є загиблий

У селі Стрілкове на Херсонщині горів магазин. Правоохоронці виявили всередині будівлі тіло чоловіка. Наразі на місці працюють слідчі.

Про це Суспільному повідомив т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Херсонської області Андрій Кований.

За його словами, власниця магазину, коли дізналась про загоряння, викликала рятувальників та поліцію.

"Всередині виявили тіло чоловіка з кількома проникаючими пораненнями, це охоронець магазину. Приблизно 1955-1957 року народження. Наразі працюють криміналісти та експерти, з’ясовують усі обставини", - розповів Андрій Кований.