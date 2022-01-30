У неділю, 30 січня, четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключили до електромережі після планового ремонту, – повідомили у пресслужбі РАЕС. Там зазначили: вперше за всю історію атомної енергетики України Енергоатом працює всіма блоками одночасно.
Енергоблок №4 Рівненської АЕС підключили о 05:45 після того, як завершили планово-попереджувальний ремонт та перевантажили ядерне паливо, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Наразі четвертий енергоблок набирає потужність. Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі.
"Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно", – додали у пресслужбі.
З грудня 2021 року компанія "Енергоатом" працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.
Що відомо
- З листопада 2021-го по січень 2022-го на Рівненській АЕС тричі перевіряли "загрозу диверсії".
- У листопаді 2021-го на ряд офіційних електронних скриньок, зокрема, Енергоатому та Служби безпеки України, надійшли повідомлення про підготовку до вибуху. У Антитерористичному центрі (АТЦ) Суспільному зацитували цю погрозу, вона була написана російською мовою.
- 28 грудня 2021 року повідомлення про замінування РАЕС надійшло до поліції. Тоді "атомку" перевірили, проте вибухівки не знайшли.
- Третє повідомлення про можливу диверсію надійшло до СБУ 22 січня. У підсумку спецслужби загрози не виявили.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram