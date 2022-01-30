У неділю, 30 січня, четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключили до електромережі після планового ремонту, – повідомили у пресслужбі РАЕС. Там зазначили: вперше за всю історію атомної енергетики України Енергоатом працює всіма блоками одночасно.

Енергоблок №4 Рівненської АЕС підключили о 05:45 після того, як завершили планово-попереджувальний ремонт та перевантажили ядерне паливо, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Наразі четвертий енергоблок набирає потужність. Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі.

"Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно", – додали у пресслужбі.

З грудня 2021 року компанія "Енергоатом" працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.

Що відомо

З листопада 2021-го по січень 2022-го на Рівненській АЕС тричі перевіряли "загрозу диверсії".

У листопаді 2021-го на ряд офіційних електронних скриньок, зокрема, Енергоатому та Служби безпеки України, надійшли повідомлення про підготовку до вибуху. У Антитерористичному центрі (АТЦ) Суспільному зацитували цю погрозу, вона була написана російською мовою.

28 грудня 2021 року повідомлення про замінування РАЕС надійшло до поліції. Тоді "атомку" перевірили, проте вибухівки не знайшли.

Третє повідомлення про можливу диверсію надійшло до СБУ 22 січня. У підсумку спецслужби загрози не виявили.

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