Харківська борчиня здобула чемпіонський пояс ММА у Польщі

Харків'янка Катерина Степанова-Шакалова повернулася з Вроцлава, завоювавши перший жіночий чемпіонський пояс у лізі FEN. Катерина перемогла спортсменку з Росії Юлію Куценко.

Борчиня отримала перемогу в першому раунді змагання, повідомив її тренер Владислав Сорока.

Боротьбою Катерина почала займатися у 13 років, потім спробувала себе в інших видах єдиноборств. Нині вона чемпіонка світу з панкратіону та греплінгу. А ще професійна бійчиня ММА. На її рахунку вісім професійних боїв, 7 із них — переможні.

"Коли я перейшла в греплінг, додалися задушливі та больові прийоми. Було важко. Змінити вид бойового мистецтва — це ніби змінити вид спорту. Коли панкратіон почався, до тих больових кидків додалися ще й удари. Знову складнощі, але це дуже класно, бо ти постійно розвиваєшся", — розказала Катерина "Ранку на Суспільному".

Тренер Катерини, Владислав Сорока говорить: постійно шукають суперниць, із якими його підопічна зможе вдосконалювати свій рівень. З мотивацією, за словами тренера, у Катерини проблем немає.

"Усі суперники різні, рівень цих суперників зростає, тому й цікаво: весь час різна техніка, весь час різні суперники, весь час рівень вищий, тож ти прагнеш стати кращим. Думаю, насправді це її й мотивує", — говорить Сорока.

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