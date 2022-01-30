Харківські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін 29 січня полетіли до Пекіна, де пройдуть зимові Олімпійські ігри. Два тижні тому вони повернулися з міжнародних змагань в Естонії, де увійшли десятки кращих.

Максим та Олександра тренуються разом вже 18 років, розповідає спортсменка.

"Ми вже знаємо один одного краще, аніж себе. І це відбивається й на льоду, тому що бувають такі моменти, коли ти не можеш сказати під час танцю щось термінове, але це і так видно по очах", — говорить Олександра Назарова.

Максим каже, у першу чергу вони танцюють для публіки, люблять показувати веселі номери.

"Коли ми чуємо підтримку глядача, коли люди аплодують у ритм, кричать, це допомагає, додає сил, виробляється адреналін, і результат покращується. Так, ми можемо "відкатати" "Ромео і Джульєтту", але ми розуміємо, що більше себе відкриємо і більше себе покажемо саме в таких номерах — веселих, запальних", — каже Максим Нікітін.

Зал для тренувань спортсмени шукають самостійно.

"У нас на ковзанці немає залу, в якому можна займатися одночасно і хореографією, і фізичною підготовкою, підтримками", — говорить фігуристка.

Тренуються спортсмени на "Салтівському льоду". Вдень у приміщенні -3°.

"Якщо ви зайдете у роздягальню, там абсолютно все теж саме. Що, звичайно, позначається на тому, як часто хворіють спортсмени. Ти десь буквально трохи попрацював, спітнів, зупинився — все, можеш захворіти", — розповідає Нікітін.

За помилки на льоду один одного спортсмени не сварять.

"На змаганнях в Україні часто буває таке, що просто не залили лід, не підготували лід. Він виявився нерівний, і ти випадково потрапив у слід ковзаном, він зупинився і ти впав. Або щось лежало на льоду, з суконь падає купа шпильок, сережок, каміння. Можна наїхати на камінь", — кажуть спортсмени.

Торік пара здобула ліцензію на зимові Олімпійські ігри. На льоду дует проводить до трьох годин на день. Це вдвічі менше, аніж потрібно, каже тренерка Галина Чурілова.

"Про це навіть смішно казати, тому я своїм колегам просто кажу, що мало. Вільного льоду просто немає. Адже фактично, це єдина ковзанка, на якій намагається тренуватися шорт-трек, хокей і всі рівні фігурного катання", — каже Чурілова.

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