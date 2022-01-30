29 січня о 16:10 в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню з термічними опіками обличчя, рук та ніг госпіталізували 13-річного хлопця. Про це Суспільному повідомив директор дитячої обласної лікарні Тарас Мельник.

Пацієнт — житель села Ганнусівка Єзупільської територіальної громади.

За словами Тараса Мельника, хлопчика спочатку поклали в реанімацію. Сьогодні його переведуть в опікове відділення. Медики вивели пацієнта з опікового шоку. У дитини обпечені 18% тіла – дихальні шляхи та голова.

"У стаціонарі хлопчика лікуватимуть щонайменше три тижні, опісля триватиме реабілітація", — розповів Тарас Мельник.

У коментарі Суспільному начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук розповіла, що зараз поліцейські з’ясовують, за яких обставин дитина отримала опіки.

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