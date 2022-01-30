У Сумах вшанували пам`ять добровольця Андрія Реути

На сьому річницю загибелі Андрія Реути на могилі чоловіка на Алеї Слави зібралися його батьки, родичі та друзі. Андрій був бійцем добровольчого батальйону "Донбас".

Боєць із позивним "Медок", загинув від осколкових поранень 1 лютого 2015 року під Вуглегірськом Донецької області. Йому було 32 роки.

Мама Андрія Алла Реута, згадує про що син мріяв, коли прийде мирне життя, вступити у медичний університет, закінчити його і працювати лікарем. "Всі йому говорили: тобі підходить дитячий лікар, педіатр. Він дуже любив дітей, але своїх він не мав… Був не одруженим і так його мрія не здійснилася. Любив дуже життя. І коли його запитували: а страшно там? Він казав: звичайно страшно, чого не страшно", - розповіла Суспільному Алла Реута.

Про дружбу з Андрієм розповів Суспільному його товариш Вадим Мєдвєдєв. "За весь час, що ми з ним дружили, за 15 років, ми жодного разу не посварилися. Андрій завжди вмів гострі кути згладжувати. Коли з Дніпра ми його забрали, везли сюди, я до останнього не вірив, що це Андрій", - поділився Вадим Мєдвєдєв.

Що відомо

На захист країни Андрій Реута у 2014-му пішов добровольцем. У червні того ж року вступив до лав батальйону "Донбас". Перші бої – у липні за визволення міста Попасна від бойовиків. Потім брав участь у боях за Первомайськ, Лисичанськ, на Артемевіському напрямку.

1 лютого 2015 року потужний вибух перекинув "УАЗ", в якому їхало п’ятеро бійців "Донбасу". Четверо, серед них і Андрій Реута, загинули на місці.

"Пам'ятаю кожен день" – мати загиблого сумчанина Андрія Реути розповіла про сина у день народження.

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