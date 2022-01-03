Андрій Реута, боєць із позивним "Медок", загинув від осколкових поранень 1 лютого 2015 року під Вуглегірськом Донецької області. Йому було 32 роки. У 39-й день народження бійця мати чоловіка - Алла Реута - розказала і показала, яким запам’ятала сина.

Вона тримає у руках фото з присяги сина. Туди їздили разом з чоловіком. Крім фотографій, зберігають вдома також нагороди Андрія. Чоловік був бійцем батальйону "Донбас".

"Він був санітар-стрілець і тому у нього нагорода ця, медична. Ще орден за мужність 3-го ступеня, орден козацький "Віра", це - останній - "За доблесну службу", - розповідає Алла Реута.

Портрет замовляли київському хуожнику, каже жінка, – вже після смерті Андрія. "Оце намалювали такий зібраний його портрет з фотографій. Ця людина, яка малювала, ніколи його не бачила", - говорить вона.

На відео, яке відзняв побратим бійця, Андрій святкує свій останній день народження.

"Пам’ятаєш кожен день, наче він нікуди не ходив, наче ніколи не було війни. Побажання мужності тим, хто на передовій, і тим, хто в тилу. А тим, хто не ходив на війну - то краще, щоб її ніколи й не було. А якщо прийде час такий, що треба захищати країну, то щоб вони пішли і не ховались так, як багато хто у 2014-му році", - говорить Алла Реута.

Андрій Реута похований на Алеї слави у Сумах.

Що відомо

На захист країни Андрій Реута у 2014-му пішов добровольцем. У червні того ж року вступив до лав батальйону "Донбас". Перші бої – у липні за визволення міста Попасна від бойовиків. Потім брав участь у боях за Первомайськ, Лисичанськ, на Артмевіському напрямку.

1 лютого 2015 року потужний вибух перекинув "УАЗ", в якому їхало п’ятеро бійців "Донбасу". Четверо, серед них і Андрій Реута, загинули на місці.

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