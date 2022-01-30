У Конго засудили до страти 51 фігуранта справи про вбивство експертів ООН

Військовий трибунал Демократичної Республіки Конго засудив до страти 51 людину у зв’язку з вбивствами експертів ООН Зайди Каталан та Майкла Шарпа у 2017 році.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, військовий суд у місті Кананга оголосив вердикт після майже п'ятирічного судового процесу. Всього у ньому фігурували 54 людини. З них двох підозрюваних виправдали, одну людину — полковника Жан де Дьйо Мамбвені, який зустрічався з експертами ООН перед їхньою місією — засудили до 10 років в'язниці, решту — до страти. Кількох підсудних засудили заочно, оскільки вони не були затримані або втекли з-під варти. Оскільки у 2003 році в Конго запровадили мораторій на страту, засуджені відбуватимуть довічне ув'язнення.
Вбивство експертів ООН сталося у березні 2017 року в провінції Касаї, де на той час тривав військовий конфлікт між армією та місцевими повстанцями. Громадянку Швеції Зайду Каталан і громадянина США Майкла Шарпа викрали, а потім вбили.
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