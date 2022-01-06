6 січня стало відомо про отруєння чадним газом в Одесі. Це вже третій випадок в Одеській області за останні декілька днів, повідомила речниця ДСНС Марина Мартиненко.

Опівночі черговий "103" повідомив в службу порятунку, що до лікарні потрапила родина. Трьом людям (жінки 1949 та 1972 р.н; чоловік 1997 р.н.) одночасно стало погано. Вони викликали швидку. Наразі госпіталізовані перебувають в стані середньої тяжкості.

Рятувальники відвідали подвір'я родини на вулиці Соляній, але потрапити до будівлі не змогли. Всі приміщення були замкнені на замок.

За даними ДСНС, ймовірна причина отруєння – витік газу від газової колонки.

Читайте також

В гуртожитку Одеського медуніверситету п'ятеро студентів отруїлися газом

На Одещині загинула родина з трьома малолітніми дітьми: що сталося

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області