В Надлиманському масиві на Одещині загинули п'ятеро людей. Серед них були троє малолітніх дітей, повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Близько п'ятої вечора до поліції звернувся друг родини та повідомив, що чоловік та троє дітей, яких він взяв опіку після смерті сестри, поїхав до своєї матері. З 31 грудня він перестав виходити на зв'язок.

Коли до будинку приїхали правоохоронці, вони знайшли у приміщеннях тіла 41–річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5-ти, 7-ми й 9-ти років та їхню 71-річну бабусю.

Ознак насилля на тілах не виявили, в будинку також нічого не зникло. Поліцейські вважають, що смерть родини настала внаслідок удушення чадним газом від паливного генератора.

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