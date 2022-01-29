Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив американського репера Каньє Веста про необхідність проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу, якщо він хоче виступати з концертами в країні.

Про це повідомляє Reuters.

"За правилами ви маєте бути повністю вакцинованим. Вони застосовуються до всіх, як люди могли побачити зовсім недавно. Не має значення, хто ви. Це правила. Дотримуйтесь правил — і ви можете приїхати", — заявив Моррісон.

Цю заяву він зробив після інформації австралійських ЗМІ про те, що Вест планує провести концерти на стадіонах в Австралії у березні 2022 року. При цьому в одному з інтервʼю у 2021 році репер повідомив, що отримав одну дозу вакцини, а в інтервʼю журналу Forbes у 2020 році щеплення проти коронавірусу він назвав "міткою звіра".

Улітку 2020 року Вест зареєструвався кандидатом у президенти США, оскільки 45-й президент США Дональд Трамп його розчарував. Він навіть провів передвиборчу кампанію.

Що відомо

16 січня Федеральний суд Мельбурна відхилив апеляцію першої ракетки світу, серба Новака Джоковича світу щодо повторного анулювання в'їзної візи до Австралії, де він мав взяти участь у змаганнях Australian Open. Після цього тенісиста депортували з країни, а президент Сербії Олександр Вучич заявив, що таким чином влада Австралії "принизила саму себе".

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