Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив американського репера Каньє Веста про необхідність проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу, якщо він хоче виступати з концертами в країні.
Про це повідомляє Reuters.
"За правилами ви маєте бути повністю вакцинованим. Вони застосовуються до всіх, як люди могли побачити зовсім недавно. Не має значення, хто ви. Це правила. Дотримуйтесь правил — і ви можете приїхати", — заявив Моррісон.
Цю заяву він зробив після інформації австралійських ЗМІ про те, що Вест планує провести концерти на стадіонах в Австралії у березні 2022 року. При цьому в одному з інтервʼю у 2021 році репер повідомив, що отримав одну дозу вакцини, а в інтервʼю журналу Forbes у 2020 році щеплення проти коронавірусу він назвав "міткою звіра".
Улітку 2020 року Вест зареєструвався кандидатом у президенти США, оскільки 45-й президент США Дональд Трамп його розчарував. Він навіть провів передвиборчу кампанію.
Що відомо
- 16 січня Федеральний суд Мельбурна відхилив апеляцію першої ракетки світу, серба Новака Джоковича світу щодо повторного анулювання в'їзної візи до Австралії, де він мав взяти участь у змаганнях Australian Open. Після цього тенісиста депортували з країни, а президент Сербії Олександр Вучич заявив, що таким чином влада Австралії "принизила саму себе".
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