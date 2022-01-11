Перша ракетка світу, серб Новак Джокович має 17 січня розпочати участь у Відкритому чемпіонаті Австралії. Та на заваді можуть стати коронавірусні обмеження в країні, які вимагають від нього вакцинації проти COVID-19 або належних медичних підстав для звільнення від щеплення.

Джоковичу, який раніше відкрито виступав проти вакцинації, анулювали візу просто в аеропорту. Але він виграв суд і вже готується до гри. Суспільне з’ясовувало, як перша ракетка світу опинився в центрі репутаційного скандалу і як на нього вплинули політика й антивакцинатори.

За крок до депортації

6 січня прикордонні сили Австралії скасували візу Джоковича, який прибув до країни для участі у Відкритому чемпіонаті з тенісу Australian Open. Перша ракетка світу оскаржив анулювання візи в суді й кілька днів чекав на рішення в готелі для іммігрантів у Мельбурні. Зрештою, 10 січня суддя Ентоні Келлі скасував рішення прикордонників і визнав візу Джоковича чинною. Зараз тенісист тренується перед початком Australia Open 17 січня.

Формальною підставою для скасування візи Джоковича став її некоректний тип. Австралія пускає до країни лише повністю вакцинованих проти коронавірусу або тих, хто з медичних міркувань не можуть зробити щеплення. Сам тенісист 4 січня заявив, що отримав медичне виключення для щеплення — але тип візи, оформлений на Джоковича, такої підстави для в’їзду не передбачав.

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Організатори Відкритого чемпіонату з тенісу — Tennis Australia — заявляли, що заявку першої ракетки світу "ретельно аналізували" дві незалежні медичні комісії; ба більше, окрім Джоковича, дозвіл на в’їзд надали й кільком іншим нещепленим тенісистам (скільком саме, не уточнюється). Але потім вони, як і влада штату Вікторія, де має відбутися Australia Open, закликали Джоковича самому назвати причину протипоказання до вакцинації.

AP Суд дозволив Новаку Джоковичу залишитися в Австралії, але це рішення ще можуть скасувати

Та навіть перемога в суді не означає, що він зможе взяти участь в Australia Open. По-перше, міністр імміграції Австралії Алекс Гоук розглядає варіант одноосібного скасування візи Джоковича на підставі Закону про міграцію. Там передбачена депортація тих, хто несе потенційну загрозу "здоров’ю, безпеці чи правопорядку австралійського суспільства", із забороною в’їзду на три роки.

По-друге, уряд Австралії перевіряє заявку Джоковича на візу на предмет брехні. У візовій заявці він вказав, що протягом 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) не виїжджав за межі рідної Сербії. Але 31 грудня тенісиста помітили в іспанській Марбельї (де, за даними ЗМІ, він має будинок) на тренуванні.

"Я проти вакцинації"

На якій підставі Джокович не зобов’язаний робити щеплення, він та його юристи публічно не говорили. Брат тенісиста Джордже повідомив, що Новак 16 грудня отримав позитивний тест на COVID-19 — через два дні після відвідування баскетбольного матчу в Белграді, де він сидів поруч із інфікованим гравцем. Але коли Джордже спитали, чому його брат вже 17 грудня був на іншому публічному заході без маски, той одразу ж завершив пресконференцію.

Крім того, згідно з коронавірусними правила Сербії, люди з позитивним ПЛР-тестом повинні піти на самоізоляцію на 14 днів (у випадку Джоковича — до 30 грудня). Але 22 грудня Новак отримує негативний ПЛР-тест на коронавірус, а 25-го — фотографується із сербським гандболістом Петаром Джорджичем на вулицях Белграда.

"Новак Джокович і гандболіст Бенфіки (найкращий, до речі) Петар Джорджич сьогодні в Белграді" — журналіст Жозе Моргадо.

Джокович не вперше виявляє скептичне ставлення до коронавірусу. У квітні 2020-го тенісист прямо казав, що виступає проти вакцинації проти COVID-19. "Я не хочу, щоб хтось змушував мене щепитися для того, щоб я міг подорожувати. Але якщо це стане обов’язковим, то що буде? Я буду змушений ухвалити рішення. У мене є власні думки щодо цього, і чи зміняться вони з часом — я не знаю”, — казав тенісист у розмові з фанатами.

У червні 2020 року він організував тенісний турнір Adria Tour, який встиг відбутися в Белграді й хорватському Задарі — й був раптово скасований, коли сам Джокович із дружиною, ще троє гравців, троє суддів і вагітна жінка захворіли на COVID-19. Коронавірусних обмежень на стадіонах, де грали тенісні матчі, фактично не було. При цьому гроші з турніру мали піти на допомогу в боротьбі з коронавірусом, а сам Джокович допомагав лікарням Італії й Сербії в розпал першої хвилі COVID-19.

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Фото: AP Серби в Австралії біжать за автомобілем, у якому, як вони вважають, їде Новак Джокович. Мельбурн, Австралія, 10 січня 2022 року

Джокович також є прихильником безглютенової дієти, обґрунтовуючи це тим, що тримання шматка хліба в лівій руці робило його слабшим. Ще тенісист в одному з ефірів в Instagram розповідав, що позитивні думки допомагають очищувати воду, а обійми з деревами здатні призводити до самозцілення людей.

Від "цькування" до "героя антиваксерів"

Тримання Джоковича в імміграційному готелі в Мельбурні викликало обурення в Сербії. Серби, які живуть в Австралії, збиралися під будівлею і скандували "Звільніть Новака!" МЗС Сербії викликало австралійського посла і висловлювало йому протест через неналежні умови утримання Джоковича. А сербський президент Александр Вучич заявляв про "цькування найкращого тенісного гравця світу".

Своєю чергою прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон стверджував: правила в’їзду до країни однакові для всіх. "Як і багато країн, Австралія має суверенні кордони й чіткі правила, які не дискримінують нікого… Усе, що можу сказати — докази медичного відводу, які були надані (Джоковичем — ред.), виявилися недостатніми", — стверджував глава австралійського уряду.

У такої позиції є важливий нюанс, зазначає CNN: до травня 2022 року в Австралії мають відбутися вибори. І влада країни навряд чи отримала б схвалення виборців, якби зробила виняток для Джоковича і дозволила б йому грати попри сумнівні підстави звільнення від вакцинації. Тим паче, що в Австралії запроваджені чи не найсуворіші COVID-обмеження у світі, а вакцинація фактично обов’язкова, і вже 92% громадян віком від 16 років зробили два щеплення.

З іншого боку, Джокович став своєрідним героєм антивакцинаторів — хай він ніколи публічно не підтримував їхні позиції. Через ситуацію в Австралії тенісиста називають "політв’язнем", "героєм", який "кинув виклик державі й переміг", а ще — закликають до бойкоту Australia Open.

Невен Дженадія, політолог із Костайниці, опублікував на підтримку Джоковича пост з "пропозицією нового логотипу для Australian Open".

Коли саме міністерство імміграції Австралії ухвалить рішення щодо депортації Джоковича — невідомо; там кажуть, що питання ще розглядається. Але ймовірність, що перша ракетка світу так і не візьме участь в Australian Open, зберігається: днями з Австралії депортували 38-річну чеську тенісистку Ренату Ворачову. Вона, як і Джокович, мала позитивний ПЛР-тест (і, як каже, ще кілька медичних ускладнень), але після перегляду її документів візу скасували.

"Сподіваюсь, він (Джокович — ред.) зможе зіграти. Оскільки ми туди (в Австралію — ред.) саме для цього і приїхали — щоб грати в теніс, а не бути частиною чиїхось підкилимних ігор", — заявила Ворачова. Вона, на відміну від Джоковича, планує вакцинуватися проти COVID-19.

Фото: AP Новак Джокович тренується перед Australia Open, 11 січня 2022 року

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