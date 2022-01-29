У канцелярії Земана знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце

Канцелярія президента Чехії Мілоша Земана помилково знищила секретний документ про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Поліція почала розслідувати обставини знищення документа.

Про це повідомляє Czech Radio із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначається, у документі, призначеному виключно президенту Чехії та найближчим співробітникам його канцелярії, містилася інформація про причетність до загибелі двох людей та завдання величезної фінансової шкоди унаслідок вибухів, влаштованих агентами російської військової розвідки ГРУ. За даними джерел, про знищення документа поліція дізналася під час перевірки дотримання норм роботи з секретною інформацією. Правоохоронці намагалися з'ясувати, чи є на документі відбитки пальців чи ДНК сторонніх осіб, які не мали права ознайомлюватися з ним.

"Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про отруєння у Великій Британії отрутою типу "Новачок" Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом з деякими іншими документами", — пише видання.

Президентський канцлер Вратислав Минарж офіційно не спростував інформацію про знищення секретного паперу, проте відкинув можливість доступу до нього сторонніх осіб. Своєю чергою голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак додав, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Що відомо

17 квітня 2021 року МЗС Чехії заявило по висилку з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Приводом для цього стало те, що, спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

За даними ЗМІ, вибухи у Врбетиці були організовані під керівництвом голови військової частини Генерального розвідувального управління Росії генерал Андрія Авер'янова.

Видання Respect повідомило, що перед диверсією агенти звернулися до компанії Imex, що займалася зберіганням зброї у Врбетіце, і попросили про доступ до закритої ділянки складу з 13 по 17 жовтня, заявивши, що є потенційними покупцями. Після цього вони звернулися до болгарського торговця Ємеляна Гебрева, який був одним з постачальників зброї для українського МВС та Нацгвардії, в тому числі під час активної фази війни на Донбасі.

Болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що після 2014 року його компанія Emco постачала в Україну боєприпаси, які зберігалися на чеських військових складах у Врбетіце.

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