12 команд м’ясників взяли участь у фестивалі гентешів у Берегівському районі. Такий захід у селі Геча проводять п’ятнадцятий рік. Про це розповів староста села Андрій Мештер.

За його словами, фестиваль влаштовують, щоб представити відвідувачам закарпатські страви, зокрема, традиційну для села угорську кухню. Також серед учасників проводять конкурс на найсмачнішу страву зі свинини.

Сууспільне Закарпаття

М'ясні страви всюди

Учасник фесту Віктор Погань каже: завжди бере участь у заходах, які пов’язнані із закарпатською кухнею. На фестивалі гентешів – вдванадцяте. "Я нащадок угорців. Разом з дружиною ми поширюємо угорську кухню, щоб люди бачили, як на цьому фестивалі. Першочергово намагаємося донести, що таке наша закарпатська гурка, туристи дуже люблять її брати. Наші пікниці, ковбаса, такі страви як "гуляш-левеш", туристи називають бограч", — розповів Віктор Погань.

Суспільне Закарпаття

Бограч у хлібі подає м’ясник із Ужгорода Георгій Михалько. Приготувати страви зі свинини в Гечу він приїздить з 2013 року. "Рульки, язички, вуха, бограч – дуже смачний, шашлички, реберця, картопля з солониною, ковбаси, пікниці. Мене ще колись, у третьому класі, просили посмажити шашлик, тоді мені це сподобалося і я почав готувати".

Суспільне Закарпаття

"Був карантин і на третій раз ми завітали сюди. Скуштувати угорську кухню та українську, подивитись місцевий фольклор. Ми любимо свою країну, нам дуже подобаються тут краєвиди і кухня", — кажуть Яна й Ігор Колбасови, які приїхали з Донецької області.

"Дивимося, що нам більше було до смаку. Це таке свято, а ми скучили за святом. Минулого року не було цього фестивалю через карантин. Ми раді, ще така погода хороша, настрій хороший і можемо тут погуляти", — каже Світлана Головачко, яка приїхала з Берегова.

Суспільне Закарпаття

Хто такі гентеші

Організовують фестиваль гентешів у Гечі, аби відвідувачі дізналися, як готують закарпатські страви зі свинини, а також, щоб нагадати про справу гентешів — різників, — розповідає староста села Андрій Мештер. Тварин, — каже, — на території проведення фестивалю не вбивають.

Суспільне Закарпаття

"Тут не ріжуть свиню, на місці її тільки обробляють. Це у нас в селі дійсно є, ми бажали показати гостям, які приїжджають в Гечу, на Закарпаття, як наші предки готували різні страви зі свинини", — зазначив Андрій Мештер.

На цьогорічному фестивалі страви зі свинини готували м’ясники з села Геча, з міст Берегово, Мукачево та Ужгород. Також були дві команди з Угорщини.

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