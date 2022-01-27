Агробізнес Волочиськ підсилився трьома новачками

Футбольний клуб "Агробізнес" з Волочиська після виходу з зимових канікул підсилилися трьома новими гравцями. До команди приєдналися два нападники та захисник. Про це повідомили у пресслужбі команди.

Олександр Апанчук. Народився 2 листопада 1993 року (28 років) у Рівненській області. Грає на позиції нападника.

Фото: Агробізнес Олександр Апанчук. Народився 2 листопада 1993 року (28 років) у Рівненській області. Грає на позиції нападника.

Футбольна кар'єра

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА (10 матчів)

2009-2010 - КОЛІФКС (Костопіль)

АМАТОРСЬКИЙ ФУТБОЛ (96 матчів, 39 голів)

Буревісник (Кременець), ФК Вельбівно (Вельбівне), ОДЕК (Оржів), Джуніорс (Шпитьки)

ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛ (70 матчів, 18 голів)

2017-2018 - Нива (Тернопіль)

2020-2021 - Діназ (Вишгород)

Денис Бєлорусов. Народився 6 листопада 1996 року (25 років) у Луганську. Амплуа - захисник.

Фото: Агробізнес Денис Бєлорусов. Народився 6 листопада 1996 року (25 років) у Луганську. Амплуа - захисник

Футбольна кар'єра

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА (68 ігор, 13 голів)

2009-2013 - ЛВУФК (Луганськ)

2013/2014 - ДЮСШ Зоря (Луганськ)

ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛ (226 ігор, 28 голів)

2013-2015 - ФК Зоря (Луганськ) U19

2015-2017 - ФК Зоря (Луганськ) U21

2017/2018 - Авангард (Краматорськ), Кремінь (Кременчук)

2018/2019 - Кремінь (Кременчук), Мир (Горностаївка)

2019/2020 - Металург (Запоріжжя)

2020/2021 - Металург (Запоріжжя), Кремінь (Кременчук)

2021/2022 - Кремінь (Кременчук)

ЗБІРНІ (2 матчі)

2015 - Збірна України U19 (відбіркові матчі чемпіонату Європи)

Сергій Русьян. Народився 5 серпня 1999 року (22 роки) у Макіївці Донецька область. Основна позиція - нападник.

Фото: Агробізнес Денис Бєлорусов. Народився 6 листопада 1996 року (25 років) у Луганську. Амплуа - захисник

Футбольна кар'єра

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА (27 ігор, 1 гол)

2012-2016 - Металург (Донецьк), Арсенал (Київ)

ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛ (96 матчів, 5 голів)

2016/2017 - Арсенал-Київ (Київ) U19

2017 - Олімпік (Донецьк) U19- U21

2018/2019 - ФК Олександрія U21, ФК Олександрія

2019-2021 - Діназ (Вишгород)

2021 - Чайка (Петропавлівська Борщагівка)

ЗБІРНІ

Брав участь у матчах в складі збірної України серед студентів.

Що відомо