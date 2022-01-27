Агробізнес Волочиськ підсилився трьома новачками

Футбольний клуб "Агробізнес" з Волочиська після виходу з зимових канікул підсилилися трьома новими гравцями. До команди приєдналися два нападники та захисник. Про це повідомили у пресслужбі команди.
Олександр Апанчук. Народився 2 листопада 1993 року (28 років) у Рівненській області. Грає на позиції нападника.
Футбольна кар'єра
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА (10 матчів)
- 2009-2010 - КОЛІФКС (Костопіль)
АМАТОРСЬКИЙ ФУТБОЛ (96 матчів, 39 голів)
Буревісник (Кременець), ФК Вельбівно (Вельбівне), ОДЕК (Оржів), Джуніорс (Шпитьки)
ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛ (70 матчів, 18 голів)
- 2017-2018 - Нива (Тернопіль)
- 2020-2021 - Діназ (Вишгород)
Денис Бєлорусов. Народився 6 листопада 1996 року (25 років) у Луганську. Амплуа - захисник.
Футбольна кар'єра
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА (68 ігор, 13 голів)
- 2009-2013 - ЛВУФК (Луганськ)
- 2013/2014 - ДЮСШ Зоря (Луганськ)
ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛ (226 ігор, 28 голів)
- 2013-2015 - ФК Зоря (Луганськ) U19
- 2015-2017 - ФК Зоря (Луганськ) U21
- 2017/2018 - Авангард (Краматорськ), Кремінь (Кременчук)
- 2018/2019 - Кремінь (Кременчук), Мир (Горностаївка)
- 2019/2020 - Металург (Запоріжжя)
- 2020/2021 - Металург (Запоріжжя), Кремінь (Кременчук)
- 2021/2022 - Кремінь (Кременчук)
ЗБІРНІ (2 матчі)
- 2015 - Збірна України U19 (відбіркові матчі чемпіонату Європи)
Сергій Русьян. Народився 5 серпня 1999 року (22 роки) у Макіївці Донецька область. Основна позиція - нападник.
Футбольна кар'єра
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА (27 ігор, 1 гол)
- 2012-2016 - Металург (Донецьк), Арсенал (Київ)
ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛ (96 матчів, 5 голів)
- 2016/2017 - Арсенал-Київ (Київ) U19
- 2017 - Олімпік (Донецьк) U19- U21
- 2018/2019 - ФК Олександрія U21, ФК Олександрія
- 2019-2021 - Діназ (Вишгород)
- 2021 - Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
ЗБІРНІ
- Брав участь у матчах в складі збірної України серед студентів.
Що відомо
- Наразі після закінчення першої частини сезону "Агробізнес" Волочиськ перебуває у зоні вильоту з Першої ліги.