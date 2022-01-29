У Чернівцях вшанували День пам'яті героїв Крут

У Чернівцях відзначали День пам'яті героїв Крут. Біля пам'ятника Буковинському куреню провели молебень та принесли квіти з лампадками.

Про це повідомляють на сайті обласної адміністрації.

Пам'ять полеглих прийшли вшанувати ветерани АТО/ООС, молодіжні організації, священники та чиновники.

Також в місті планують провести смолоскипну ходу, яка розпочнеться о 18:00. Йтимуть за маршрутом: Соборна площа – вулиця Героїв Майдану – Головна – Центральна площа – Руська – Садовського. Через ходу частково обмежать рух за цим маршрутом.

Що відомо

Бій під Крутами відбувся у 1918 році між українськими військовими курсантами та студентами і московсько-більшовицькими військами. З українського боку в бою під Крутами брали участь приблизно 600 бійців. У цьому зіткненні загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ сягнули 300 людей. Українцям вдалося стримати наступ більшовиків на чотири дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір.

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