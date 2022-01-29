29 січня на залізничному вокзалі Дніпра показали театралізовану реконструкцію до Дня пам’яті Героїв Крут. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Історичний перформанс присвятили подіям 1918 року, коли за 130 км від Києва фактично беззбройні студенти боронили від ворога українську землю.

Дніпровська міська рада Театралізована реконструкція до Дня пам`яті Героїв Крут

Учасники показали сцену прощання Студентського куреня Січових Стрільців з рідними та близькими перед відправкою на станцію Крути.

У реконструкції взяли участь студенти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вихованці Палацу творчості дітей та юнацтва, актори та режисери творчого простору "АРТТЕРИТОРІЯ".

"Це символічна історія. На жаль, у 1918 році Україна попрощалася з такими юними героями, деякі з них були ще діти. Ми представили кожного поіменно, кого розстріляли на станції Крути", - розповів режисер творчого простору Олександр Невідомий.

Дніпровська міська рада Історичний перформанс провели на залізничному вокзалі

Дніпрянка Світлана Бородіна приїхала на залізничний вокзал, аби подивитися театралізовану реконструкцію.

"День пам’яті Героїв Крут дуже важливий для українців. Раніше ми не знали цієї історії. А зараз головне не тільки пам’ятати про ті події, а й передати це нашим дітям", - сказала жінка.

Зранку 29 січня молодь Дніпра та представники місцевої влади вшанували пам`ять Героїв Крут, поклавши квіти до пам`ятника Дмитру Яворницькому.

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