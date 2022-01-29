Юрій Вороний – учасник бою під Крутами: що розказали херсонські архівісти

У архіві Херсонської області зберігаються документи про завідувача хірургічного відділення херсонської лікарні Юрія Вороного. Відомо, що він був учасником бою під Крутами.

Про це Суспільному повідомила працівниця обласного архіву Ірина Сінкевич.

"Учасником бою під Крутами був Юрій Вороний. Тоді він був 23-річним студентом медичного факультету університету Святого Володимира. Згодом у 1931 році він очолив хірургічне відділення херсонської (тепер – обласної) лікарні. Цей видатний український хірург, під час стажування у 1933 р. у Харкові, вперше у світі здійснив пересадку нирки людині", - розповіла Сінкевич.

Що відомо:

29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут - українських студентів, які, намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками.

Бій 29 січня 1918 року тривав кілька годин і завершився великими втратами для більшовиків. Українськім бійцям вдалося на кілька днів зупинити просування більшовицьких військ до Києва.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber