Дві людини загинули за минулу добу під час пожеж на Чернігівщині. Про це повідомив речник УДСНС в області Олександр Івченко.

29 січня близько 4:30 ранку сталася пожежа в селі Галайбине Височанської територіальної громади Ніжинського району.

Фото: ДСНС Пожежа в селі Галайбине

Коли рятувальники приїхали на виклик, житловий будинок був майже повністю охоплений полум'ям. Остаточно загасити пожежу вдалося за 3 години. Під час розбору конструкцій зруйнованого вогнем житла ДСНС-ники виявили тіло загиблого власника 1969 року народження.

Причину виникнення пожежі та обставини смерті чоловіка встановлюють.

Ще одне займання сталося 28 січня близько 7 вечора в Чернігові у квартирі багатоповерхівки на вулиці Освіти, 86. На місці рятувальники виявили тіло господаря 1973 року народження. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Фото: ДСНС Пожежа у Чернігові

Усього за минулу добу рятувальники загасили в області 5 пожеж.

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