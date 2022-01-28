З 1 лютого розпочинається реєстрація на ЗНО-2022. Зареєструватися можна до 9 березня включно. Зробити це можна як удома, так і в навчальному закладі. Також можна звернутися до НУ «Чернігівський колегіум», там розташований пункт реєстрації на ЗНО. Також там проконсультують, які предмети краще обрати, щоб вступити на ту чи іншу спеціальність. Детальніше про умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання у студії програми Суспільного «Сьогодні. Головне» розповіла директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва.

З яких предметів можна скласти ЗНО у 2022 році?

13 предметів: фізика, хімія, українська мова, українська мова й література, математика, математика (завдання рівня стандарт), біологія, географія, історія, чотири іноземні мови: англійська, французька, німецька, іспанська.

Обов’язковимє ЗНО з української мови або української мови й літератури, оскільки ці предмети є необхідною умовою вступу до вишу.

«Але, якщо говорити про ЗНО взагалі, яке поєднує в собі дві функції: складання ДПА та вступу до вищого навчального закладу, то більше про обов’язковість можна говорити державної підсумкової атестації. Там у нас два обов’язкові предмети: українська мова та математика. Третій, як ми говоримо, обов’язково-вибірковий: або історія, або іноземна мова. І четвертий – на вибір з усіх тих предметів, які залишилися».

Таким чином, з ДПА – два обов’язкових предмети, а для вступу – тільки один.

Про нововведення

Безкоштовно можна скласти ЗНО з п’яти предметів (максимум), як і в минулому році. Нововведенням цього року є те, що за власний кошт можна обрати ще до восьми предметів.

Скільки коштуватиме?

Ця інформація має найближчим часом з’явитися на сайті центру оцінювання якості освіти, сказала Світлана Сакаєва.

Дати проведення ЗНО

Травень

23 травня – фізика;

26 травня – хімія;

31 травня – українська мова;

31 травня – українська мова та література;

Червень

3 червня – математика;

6 червня – іспанська мова;

6 червня – німецька мова;

6 червня – французька мова;

7 червня – англійська мова;

10 червня – історія України;

14 червня – географія;

17 червня – біологія.

Орієнтовно у кінці квітня в учасникам повідомлять, де саме будуть проходити сесії тестування з них чи інших предметів, говорить Сакаєва.

Результати ЗНО

Перші результати з’являться, починаючи з 7 червня (фізика і хімія, які будуть першими). А всі інші – у кінці червня. Останні – 30 червня.

«Тоді вже учаснику можна буде роздрукувати інформаційну картку, щоб подавати її до закладів вищої освіти».

Світлана Сакаєва радить абітурієнтам слідкувати за появою результатів тестування. Якщо вступник буде незадоволений балами, він має право подати апеляцію. Але на це виділено досить короткий термін, три-п’ять днів.

Скільки учасників ЗНО в цьому році

На Чернігівщині очікують близько шести тисяч учасників ЗНО – школярів. Це дещо більше, ніж у минулому році. До цієї кількості може додатися приблизно стільки ж випускників минулих років.

На пробне ЗНО зареєструвалися близько трьох тисяч учнів.

Дати проведення пробного ЗНО

19 березня – українська мова; українська мова та література;

26 березня – історія України, математика, математика (завдання рівня стандарт), біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Детальніше про це - у запису програми "Сьогодні. Головне"

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