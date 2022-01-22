У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в ресторані. Травмовано двох людей

В нічному розважальному закладі "Аура" між двома компаніями виникла бійка, один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

У результаті події травмувались дві людини. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому.

Озброєний зловмисник та двоє його знайомих зачинились у вбиральні.

Фото: ГУНП області

Затримали чоловіків працівники КОРДу, у одного з них вилучили вогнепальну зброю.

Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до 7 років позбавлення волі.

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