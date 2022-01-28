У Щастинській лікарні пацієнтів з підозрою на коронавірус приймають разом з іншими хворими, в одній черзі. Поблизу медзакладу торгують м’ясом. Також, у соцмережі потрапило відео, на якому забір ПЛР тесту медсестри робили через вікно на вулицю, повідомляє кореспондент Суспільного.

Ще вчора, 27-го січня, у Щастинській міській лікарні, тестування на ковід робили через вікно.

Суспільне Донбас Будівля Щастинської лікарні. Через вікно, праворуч від сходів, робили ПЛР тестування

Люди стояли біля нього у черзі. Після того, як один з відвідувачів виклав відео такого тестування у соцмережі, пацієнтів з підозрою на ковід почали пускати через основний вхід. Разом з тими хто прийшов у реєстратуру записатися до сімейного лікаря.

Відео тестування на ковід через вікно зафільмувала місцева жителька Наталія, яка говорить, також стояла у черзі на тест.

"Я думала це жарт якийсь. Ні, виявилося все серйозно. Купа сміття й ось потрібно було... Ось у мене зріст не високий, мені потрібно стати на це сміття було, потім на фундамент однією ногою потім жінка притримувала, поклала дитину на підвіконня на це, щоб дитині зробили тест. При цьому — мороз на вулиці вранці. Там не одна маленька дитина, а й літні люди були, які з паличкою ледве стояли", — згадує Наталія.

Завідувачка амбулаторії Ірина Приз розповіла, що через вікно тестують пацієнтів аби зняти навантаження.

"Коли великий потік на ПЛР тест, паралельно проводиться і з віконця й з коридору, щоб скоріше. Щоб не наражати на небезпеку людей, які приходять", — пояснила завідувачка амбулаторії.

А ось її колега, медична директорка Щастинської міської лікарні Надія Шкорубська, має іншу версію. Каже, що тестування на ковід через вікно — це тимчасове явище, виняток: "Тому що прийшла сім’я з захворілою дитиною... Щоб заспокоїти цього хворого, який тут стояв, щоб він далі не обурювався, ухвалили рішення провести аналіз через вікно".

За словами медичної директорки, з понеділка (31 січня), ПЛР-тестування на ковід перенесуть в окрему будівлю. Неподалік цієї будівлі, на території лікарні, невідомі люди продають м’ясо, яке за їх словами, вони самі вирощують.

Суспільне Донбас На території лікарні продають м’ясо

Медична директорка наголосила, що нікому дозвіл на продаж продукції не давала. І продавці це підтвердили.

У Держпродспоживслужбі розповіли, що торгувати м’ясом власного виробництва фермери мають право тільки на агропродовольчих ринках.

"Виключно на агропродовольчих ринках. Після проходження обов’язкової експертизи в лабораторії на агропродовольчому ринку, нанесення позначки придатності відповідно до інструкцій й признання такого м’яса придатного для споживання людиною", — повідомила Суспільному начальниця відділу безпечності харчових продуктів Катерина Обозна.

Що відомо

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