Новий вертоліт для охорони кордону прибув на Сумщину (ВІДЕО)

Для охорони кордону й постійного базування на Сумщину прибув новий вертоліт французької компанії AIRBUS Н125. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Він має додаткове оптико-електронне моніторингове обладнання Flir Ultra Force 350 HD. Воно дозволить посилити можливості охорони північно-східної ділянки українського кордону, йдеться у повідомленні.
Це один з вертольотів, які нещодавно отримала Харківська окрема авіаційна ескадрилья Держприкордонслужби.
Наразі завершується реєстрація та сертифікація ще трьох гелікоптерів Airbus H125, які наприкінці 2021 року прибули для Держприкордонслужби з Франції. Ці гвинтокрили мають ввійти у склад Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби.
Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки згідно з міжурядовою угодою з Французькою Республікою та інвестиційним проєктом МВС України щодо створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Держприкордонслужба України отримає 24 нових вертольоти. Наразі прикордонне відомство України вже має 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter.
Що відомо
- Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом Держприкордонслужба прийняла на озброєння у січні 2020 року. Частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H125 у Франції – в Центрі підготовки "AIRBUS". Зараз Держприкордонслужба має власних сертифікованих фахівців, в тому числі — інструкторів.