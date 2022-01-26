Новий вертоліт для охорони кордону прибув на Сумщину (ВІДЕО)

Для охорони кордону й постійного базування на Сумщину прибув новий вертоліт французької компанії AIRBUS Н125. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Він має додаткове оптико-електронне моніторингове обладнання Flir Ultra Force 350 HD. Воно дозволить посилити можливості охорони північно-східної ділянки українського кордону, йдеться у повідомленні.

Це один з вертольотів, які нещодавно отримала Харківська окрема авіаційна ескадрилья Держприкордонслужби.

Наразі завершується реєстрація та сертифікація ще трьох гелікоптерів Airbus H125, які наприкінці 2021 року прибули для Держприкордонслужби з Франції. Ці гвинтокрили мають ввійти у склад Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби.

Державна прикордонна служба України

Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки згідно з міжурядовою угодою з Французькою Республікою та інвестиційним проєктом МВС України щодо створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Держприкордонслужба України отримає 24 нових вертольоти. Наразі прикордонне відомство України вже має 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Що відомо