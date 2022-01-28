У Вінниці старшокласники перейдуть на дистанційне навчання

З 31 січня учні 5-11 класів шкіл Вінницької територіальної громади перейдуть на дистанційне навчання. Таке рішення 28 січня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті міськради.

Школярів старших класів переводять на онлайн навчання, аби не допустити підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19, зокрема. Заняття проходитимуть згідно з затвердженим розкладом.

Заклади позашкільної освіти всіх форм власності теж працюватимуть в дистанційно.

А ось учні молодших класів та "Вінницької спеціальної школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку"відвідуватимуть уроки у звичайному режимі з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

Дитячі садки теж працюватимуть у звичному режимі.

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