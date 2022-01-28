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На Тернопільщині за останній тиждень зросла захворюваність на грип та ГРВІ
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На Тернопільщині за останній тиждень зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Богдан Боденчук
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На Тернопільщині за останній тиждень зросла захворюваність на грип та ГРВІ Тернопільська міська рада

На Тернопільщині зростає кількість випадків грипу та ГРВІ. Про це Суспільному розповів епідеміолог Володимир Паничев.

За його словами, кількість хворих вказує на епідемію середньої інтенсивності.

Минулого тижня хворіли понад 7 тисяч людей. З них дві з половиною тисячі – це діти.

"Ми минулий тиждень закінчили з показниками, які в 2,3 рази перевищують рівень епідемічного порогу. Звертаю увагу на те, що фіксується серйозне неблагополуччя по грипу та ГРВІ серед дітей, особливо серед школярів. Захворюваність за минулий тиждень збільшилася серед дітей в 1,8 рази, а серед школярів збільшилася в 2 рази. Кількість госпіталізацій з приводу грипу та ГРВІ зросла в 1,5 рази", – каже Паничев.

Нагадаємо, у 1 625 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу.

Що відомо

  • На Тернопільщині захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідпоріг
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