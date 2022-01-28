На Хмельниччині засудили двох продавців зброї

На Хмельниччині засудили двох учасників угрупування, які виготовляли та продавали зброю та боєприпаси. Одного із них засудили до 7,5 років позбавлення волі. Інший обвинувачений отримав 5 років ув’язнення.
Про це Суспільному повідомила речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд двох зловмисників визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами та ст. 263-1 - незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї Кримінального кодексу України.
"3а даними слідства, троє мешканців Кам’янця-Подільського налагодили незаконне виготовлення, переробку та збут на території України вогнепальної стрілецької зброї та боєприпасів", - повідомила Людмила Рябчук.
Додає, оперативники СБУ задокументували декілька фактів реалізації зброї зловмисниками.
Затримали одного зі чоловіків при спробі продажу автомата "Калашникова" з набоями. Тоді ж затримали й двох інших учасників угруповання.
Під час обшуків, проведених у помешканнях затриманих, правоохоронці вилучили:
- 5 автоматів;
- 4 гвинтівки;
- 8 пістолетів різних модифікацій, серед яких як бойові, так і перероблені;
- бойові гранати;
- 5 вогнепальних пристроїв у вигляді авторучок,
- 700 г тротилу;
- понад 1 тисяча набоїв різного калібру;
- обладнання та схеми для виготовлення і переробки зброї.
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