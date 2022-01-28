На Хмельниччині засудили двох продавців зброї

На Хмельниччині засудили двох учасників угрупування, які виготовляли та продавали зброю та боєприпаси. Одного із них засудили до 7,5 років позбавлення волі. Інший обвинувачений отримав 5 років ув’язнення.

Про це Суспільному повідомила речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд двох зловмисників визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами та ст. 263-1 - незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї Кримінального кодексу України.

"3а даними слідства, троє мешканців Кам’янця-Подільського налагодили незаконне виготовлення, переробку та збут на території України вогнепальної стрілецької зброї та боєприпасів", - повідомила Людмила Рябчук.

Додає, оперативники СБУ задокументували декілька фактів реалізації зброї зловмисниками.

Затримали одного зі чоловіків при спробі продажу автомата "Калашникова" з набоями. Тоді ж затримали й двох інших учасників угруповання.

Під час обшуків, проведених у помешканнях затриманих, правоохоронці вилучили:

5 автоматів;

4 гвинтівки;

8 пістолетів різних модифікацій, серед яких як бойові, так і перероблені;

бойові гранати;

5 вогнепальних пристроїв у вигляді авторучок,

700 г тротилу;

понад 1 тисяча набоїв різного калібру;

обладнання та схеми для виготовлення і переробки зброї.

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